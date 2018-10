Was ist an der Johanna-Eck-Schule in Berlin passiert?

Große Summen Bargeld in einem Geheimtresor, Mord-Spiele im Ethikunterricht, Affengebrüll als die schwarze Anti-Mobbing-Beauftragte erscheint: An der Johanna-Eck-Schule in Berlin-Marienfelde sollen sich ungeheure Ereignisse zugetragen haben - im Lehrerkollegium.

"Wir stecken mitten in den Ermittlungen", sagt Beate Stoffers, Sprecherin der Schulbehörde dem SPIEGEL. Nach bisherigen Erkenntnissen treffe das, was "B.Z." und "Bild" über die Vorgänge an der Schule am Freitag berichteten, zu. Als die neue Schulleiterin Mengü Özhan-Erhardt vor zwei Jahren an die Schule wechselte, brachte sie demnach bizarre Vorfälle ans Licht - und wurde dafür angefeindet.