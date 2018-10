Ich wurde an mehreren Hebammenschulen nicht angenommen, deshalb war das Studium für mich damals die Erfüllung meines langjährigen Berufswunsches.

Doch während des Studiums merkte ich: Ich würde es niemandem empfehlen, trotzdem zog es durch. Ich fühlte mich nicht besser als die Hebammenschülerinnen in der praktischen Ausbildung, im Gegenteil: Häufig bemerkte ich, dass Hebammenschulen besser organisiert sind und ihre Ausbildung praxisorientierter war als mein Studium. Es ist und bleibt ein Handwerk und das lernt man am besten in der Praxis.

Wenn jetzt alle den Beruf studieren müssen, ist zu hoffen, dass das Handwerk trotzdem nicht verloren geht und der Praxisanteil des Studiums gleich hoch bleibt.