Fühlen

Wer bin ich? Wer will ich sein? Warum immer mehr junge Leute eine Therapie machen

Mit dem Reisebus fuhr ich immer vom Zentrum Barcelonas* zur außerhalb liegenden Uni. Eines Tages war die Fahrt besonders ruppig, der Fahrer sorgte fast für einen Unfall. Plötzlich schnürte sich mein Hals zu, ich begann, unkontrolliert zu atmen, mir wurde übel. Ich fühlte mich eingeengt und hatte Angst, den Bus nicht verlassen zu können. Ich konzentrierte mich nur noch darauf, Luft zu bekommen. Ich war allein mit meiner Angst, ich hatte das Gefühl, die Situation war nicht mehr unter meiner Kontrolle.

So schildert Studentin Johanna* ein Erlebnis während ihres Auslandsemesters. Es passierte ihr in letzter Zeit häufiger. Jetzt ist sie zurück in Deutschland. Sie will wissen, was sie in solchen Situationen tun kann, Auswege kennenlernen. Die Angst loswerden. Deshalb macht Johanna jetzt eine Therapie.