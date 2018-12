Auf Twitter sorgt derzeit ein neues Video für Aufsehen. Darin zu sehen:

Jean-Claude Juncker, wie er einer Frau durch die Haare wuschelt.

Bei einem Treffen des Europäischen Rats in Brüssel will Juncker offenbar Pernilla Sjölin begrüßen, die Protokoll-Chefin der EU. Diese kommt auf ihn zu, als sie sich gegenüber stehen, fasst Juncker ihr mit beiden Händen in die Haare und wuschelt sie einmal kräftig durch. Anschließend gibt es ein Begrüßungsküsschen und Sjölin dreht sich mit leicht verdutztem Blick um.



Hier ist die Szene im Video: