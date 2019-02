Warum ihm das erst jetzt einfällt? Weil es um Satire gehe, behauptet Spindler. Auf dem Plakat sind Figuren der Serie "Ein Käfig voller Helden" zu sehen. Die amerikanische Serie ist aus den Sechzigern, eine Weltkriegs-Parodie. "Es ist Karneval und die Serie ist eine perfekte Satire", sagt Spindler, "Büttenreden sind auch überspitzt, warum also nicht auch ein überspitztes Motto?"

Weil Sachsen in Wehrmachtsuniform gerade kein besonders gutes Bild abgeben? Nur so eine Idee.

In "Ein Käfig voller Helden" geht es um amerikanische Soldaten in deutscher Kriegsgefangenschaft, aus ihrem Lager heraus sabotieren sie die Pläne der Nazis. Diese wiederum werden in der Serie als Trottel dargestellt.