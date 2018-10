Was passiert im Körper, wenn wir niesen?

"Beim Niesen führen mechanische oder chemische Reize dazu, dass der Trigeminusnerv in der Nase gereizt wird", erklärt Hildenbrand. "Der Reiz wird weiter an den Hirnstamm geleitet, von dort aus werden die Atemmuskeln angesprochen. Daraufhin atmet man reflektorisch stark ein, es kommt zu einer kurzen Atempause, dann niesen wir." Die Ursachen können unterschiedlich sein: zum Beispiel Staub, Allergien, Erkältungen und Fremdkörper in der Nase. Es kann auch sein, dass der Trigeminusnerv stark auf Sonnenlicht reagiert und Menschen in besonders hellen Situationen niesen lässt.