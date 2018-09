Schlafen wir schon, wenn es zuckt?

"Das ist ein Intermediär-Zustand", sagt Rüther. "Etwa Schlafstadium eins." Wir befinden uns also in der Einschlafphase. Unser Gehirn fährt langsam herunter, die Muskeln sind noch ein wenig angespannt, werden aber lockerer. Wir verbringen etwa ein Zehntel der Nacht in diesem Stadium (Schlafmedizinisches Zentrum München).