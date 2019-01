Was aber gleich geblieben ist: das hohe Interesse in Irland, Litauen und Lettland, der durchschnittliche Rücklauf aus Deutschland, die mäßigen Reaktionen aus Frankreich und Rumänien, sowie das völlige Desinteresse in Großbritannien.

Der Rücklauf der DiscoverEU-Initiative deckt sich in Teilen auch mit Studien über die EU-Begeisterung junger Menschen. So zeigen auch Daten der Standard-Eurobarometer-Umfrage aus dem vergangenen Jahr, dass nur 59 Prozent der jungen Britinnen und Briten finden, dass es besser ist, Mitglied der EU zu sein, als dieser nicht anzugehören. Zum Vergleich: In Portugal sind es 72 Prozent. Die Umfragewerte bezogen sich auf junge Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren.