"Die Astronautin"

12 deutsche Männer waren schon im All, aber keine einzige deutsche Frau. 2017 wurden in Kooperation mit dem deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und Airbus zwei deutsche Astronautinnen ausgewählt und ausgebildet: Dr. Suzanna Randall und Dr. Insa Thiele-Eich. Eine von ihnen wird 2020 ins All fliegen. (Die Astronautin)