1 "Pro Bockwurst" – echt jetzt?

Ja. Nachdem Schultheiss an der technischen Uni in Ilmenau studiert und promoviert hatte, gründete er 2009 gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen eine Wählervereinigung. Am Mensatisch diskutierten sie über einen Namen, auf der Karte stand an diesem Tag: Bockwurst. So wurde die Wählergemeinschaft also "Pro Bockwurst" getauft.