Ein genaues Veröffentlichungsdatum für den Stuhl ist noch nicht bekannt, auch der Preis bleibt bislang ein Geheimnis. Klar ist nur, dass die passgenaue Fertigung nach der Vermessung im Laden etwa zwei Wochen dauern wird.

Jetzt muss so was nur noch für die Fans in den Arenen her: E-Sports ist mittlerweile ein derartiges Massenphänomen, dass diese binnen Minuten ausverkauft sind. Und Millionen Fans vom Sofa aus im Livestream mit den Sportlern mitfiebern. Oder eben künftig vom Ergo-Stuhl.