Was ist passiert?

Auf einer Autobahn im Süden Englands ereignete sich ein schwerer Unfall: Zwei LKW waren zusammengestoßen und haben die Autobahn so komplett lahmgelegt. Hunderte Autofahrer mussten stundenlang im Stau ausharren. Die Polizei gab an, die Autobahn erst nach den Bergungsarbeiten um etwa 5.45 Uhr wieder freigeben zu können. Die Autofahrer hätten also in ihren Wagen übernachten müssen.

Der Stau führte auch an einer Ikea-Filiale vorbei, was die Mitarbeiter auf eine Idee brachte: Die Filiale verlängerte kurzerhand die Öffnungszeiten bis 23.00 Uhr und bot den Gestrandeten an, sich in den Betten der Ausstellung auszuruhen.