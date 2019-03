Wie reagieren die Identären?

Sellner sagt nun, dass ihn der Attentäter in "die ganze Sache reinziehen" wollte. Die Identitären distanziere sich von dem Mörder. Um dies zu unterstreichen, zitiert Sellner einige Passagen aus dem Manifest, in denen es heißt, der Attentäter habe den Anschlag verübt, um zu Aktionen gegen seine politischen Gegner zu animieren.

Obwohl Identitäre in Deutschland bei den Behörden mit mehr als 100 Straftaten aktenkundig sind, darunter auch Körperverletzungen, behauptet Sellner, die Gruppe sei gewaltfrei. Der Attentäter hingegen habe friedliche Gruppen als "verlogen" und "heuchlerisch" bezeichnet. In Sellners Logik komme eine Unterstützung deshalb nicht in Frage.

Ungenau wird Sellner in Bezug auf die Spende.

Erst soll die Summe 2018 geflossen sein, dann spricht er von 2019. Diesen Widerspruch löst er nicht auf. Auch die Summe nennt er nicht. Nun will er das Geld angeblich spenden. Den Moment im Rampenlicht will Sellner nutzen, um die Identitären von Kritik freizusprechen: "Sie schaffen es nicht, uns zu dämonisieren."

Unklar ist, warum irgendjemand Sellner, seine rechtsextremen Identitären oder den Attentäter von Christchurch "dämonisieren" sollte. Schließlich gefallen sie sich selbst in ihren Rollen.