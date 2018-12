Welche Verbindungen gibt es zu rechtpopulistischen Parteien?

In ganz Europa distanzieren sich Rechtspopulisten offiziell immer wieder von der IB. Doch auf den Filmaufnahmen ist zu sehen, wie hochrangige Politiker des Front National, wie zum Beispiel Christelle Lechevalier, zu Gast bei den Identitären ist und eine Rede hält. Lechevallier hat vor einigen Monaten Marine Le Pen im Europaparlament abgelöst.

In Gesprächen betonen die Identitären immer wieder: "Wir sind keine Partei. Wenn Jemand in eine Partei will, soll er dem Front National beitreten. Die vertreten unsere Interessen."

