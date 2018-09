2 Welche Leibspeise vermisst er im All?

Am Anfang habe er am meisten Appetit auf Pizza gehabt. Jetzt fehle ihm vor allem frischer Salat. Bei der Vorstellung, seit Juni von Astronautennahrung aus der Tube oder Dose zu leben, durchaus nachvollziehbar. Wobei Gerst vorab mit dem Lufthansa-Caterer LSG eigene Dosen-Gerichte für die Zeit im All erfunden hat: Maultaschen mit Spinat oder indisches Butterhuhn zum Beispiel, alles im astronautentauglichen Format. (Deutschlandfunk Kultur)

3 Was wollten die Kinder außerdem wissen?

Es sei Gersts größter Traum, sich ein eigenes Raumschiff bauen zu können und damit den Mond oder die Venus aus der Nähe betrachten zu können. Alleine von der Vorstellung würde er fast eine Gänsehaut bekommen. (Welt)