Was plant Seehofer?

Bis Anfang 2019 wolle Seehofer noch CSU-Vorsitzender bleiben. Bei einem Sonderparteitag solle dann ein neuer Parteichef gewählt werden, hieß es aus Parteikreisen nach einer Sitzung des engsten CSU-Vorstands am Sonntagabend. "2019 wird das Jahr der Erneuerung für die CSU", sagte Seehofer nach Teilnehmerangaben. Zunächst hatte es aus diesen Kreisen ebenfalls gehießen, dass Seehofer auch sein Amt als Innenminister niederlegen wolle.

Bei einem Besuch in Bautzen am Montag widersprach er dem. Er sagte, dass er zwar das Amt des CSU-Vorsitzenden abgeben werde, aber: "Das Amt des Bundesinnenministers ist von dieser Entscheidung in keiner Weise berührt", so Seehofer. Er werde das Amt weiter ausüben.