Was sagt die SPD?

Wie die "Deutsche Presse-Agentur" berichtet, will man in der SPD eine Beförderung ausschließen, Maaßen soll seinen Posten verlieren.

Nahles betonte, bei der Neuverhandlung müsse es "eine Lösung geben, die nicht das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen verletzt". Die Koalition wollte sie aber nicht scheitern lassen.

Worum geht es im Fall Maaßen noch mal?

Nach den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz war Maaßen wegen seiner Äußerungen in die Kirtik geraten. Er hatte unter anderem eine Hetzjagd in Chemnitz in Frage gestellt, obwohl Aufnahmen diese belegen. (bento)