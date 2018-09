Herr Seehofer,

knapp zehn Tage sind seit der ersten Ausschreitungen in Chemnitz vergangen. Tage, in denen in Deutschland viel passiert ist. Die #wirsindmehr-Initiative zog 65.000 Menschen nach Karl-Marx-Stadt. Im ganzen Land finden Demos gegen Rechts statt, viele Politiker, Journalisten und Prominente haben sich gegen Fremdenfeindlichkeit ausgesprochen. Sogar Helene Fischer, die sich sonst bewusst aus allem Politischen raushält, äußerte sich gegen Rechts.



Wo waren Sie eigentlich?