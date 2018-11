Um was ging es da nochmal?

Zuletzt äußerten sich immer wieder CDU/CSU-Politiker und forderten, straffällige oder abgelehnte Asylbewerber aus Syrien zurück in ihr Heimatland abzuschieben, da es sichere Regionen im Land gebe (bento). Das Auswärtige Amt legte allerdings einen Bericht vor, aus dem hervorgeht, dass die Situation in Syrien deutlich dramatischer ist, als die Politiker sie darstellen. So soll es regelmäßig zu Folterungen von Kritikern des Diktator Assad kommen. Zudem tobt im Land noch immer ein Bürgerkrieg.

Warum rudert Seehofer auf einmal zurück?

Noch in der vorvergangenen Woche hatte Seehofer angekündigt, er wolle Abschiebungen nach Syrien prüfen lassen, um "Gefährder" und straffällig gewordene Asylbewerber in sichere Gebiete Syriens abzuschieben. Ähnliche Aussagen kamen auch von den Kandidaten für den CDU-Vorsitz Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz.