Was hat Horst Seehofer gesagt?

Im Rahmen der CSU-Tagung im brandenburgischen Neuhardenberg sprach er über die Vorkommnisse in Chemnitz und zeigte Verständnis für die rechten Demonstranten, wie die "Welt" aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Laut dieser Quelle habe Seehofer gesagt, er habe "Verständnis, wenn sich Leute empören. Das mache sie noch nicht zu Nazis."

An erster Stelle stehe ein brutales Verbrechen, so Seehofer. Ob er danach noch die rechten Ausschreitungen thematisierte, ist nicht bekannt.



Als Grund, sowohl für das Chaos in Chemnitz, als auch für die schlechten Umfragewerte der CSU sehe Seehofer die Migrationsfrage. Sie sei die "Mutter aller Probleme in Deutschland." Dies wiederholte er auch gegenüber der Rheinischen Post. Der sagte er: "Wir haben erstmals eine Partei rechts der Union, die sich mittelfristig etablieren könnte, ein gespaltenes Land und einen mangelnden Rückhalt der Volksparteien in der Gesellschaft."