Die Kritik richtete Mihalic auch an die SPD. Die Sozialdemokraten würden die harten Asylpläne von CDU und CSU mittragen: "Ihr vermeintlicher Durchbruch im Asylstreit ist eine Bankrotterklärung."

Was die Politikerin vor allem stört: Die Grenzkontrollen seien viel Lärm um nichts und würden nun viel Geld und Personal kosten. Das Geld wäre in der Bekämpfung von Fluchtursachen besser aufgehoben. Im Endeffekt wird der Aktionismus so nur zur Verneigung vor der AfD. Was Mihalic für falsch hält: