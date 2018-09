Was ist passiert?

Am Nachmittag musste sich Maaßen zu seiner umstrittenen Interviewäußerung vor dem Innenausschuss des Bundestages erklären. Maaßen hatte behauptet, bei den Ausschreitungen in Chemnitz habe es keine Hetzjagden auf Asylbewerber gegeben und stellte Videos in Frage, die diese gezeigt hatten. Laut Maaßen gab es "gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken."

Entlassen wird er von Bundesinnenminister Seehofer allerdings nicht. "Ich habe mich entschieden, dass ich für personelle Konsequenzen keinen Anlass sehe", sagte Seehofer nach der Sitzung. Maaßen habe sich klar gegen Rechts positioniert und bedaure es, dass manches in der Öffentlichkeit anders aufgenommen wurde, als von ihm beabsichtigt.