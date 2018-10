Und was sagt Horst Seehofer dazu?

Nichts. Priorität habe jetzt erstmal die Regierungsbildung. Wer im Wahlkampf für Stabilität werbe, könne nicht plötzlich mit internen Debatten für Instabilität innerhalb des Freistaates sorgen, so Seehofer. Am Dienstag möchte er sich in einer Pressekonferenz über die Auswirkungen der Wahl auf die Bundespolitik äußern.







Mit Material von dpa