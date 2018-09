Wer einen HIV-Test machen möchte, muss in Zukunft nicht mehr in eine Beratungsstelle oder zum Arzt gehen. Der Bundesrat stimmte am Freitag einer Änderung zu, die den Verkauf von HIV-Selbsttests auch in Apotheken, Drogerien und im Internet möglich macht. Auf den Weg gebracht wurde sie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.