Jetzt ist Helmut Kohl gestorben und die vorbereiteten Nachrufe werden herausgeholt.

Wer war Helmut Kohl für mich, ein junges CDU-Mitglied? Ein großer Politiker. Ein fehlbarer zwar, der manchmal Werte und Familie vergaß, aber einer, der seine Heimat liebte.

Am nächsten ist mir Helmut Kohl in seinen Sätzen "Europa ist unsere Zukunft. Europa ist unser Schicksal". Denn anders als die deutsche Einheit ist das Projekt Europa noch nicht abgeschlossen. Brexit, nationalistische Bewegungen in unseren Nachbarländern und auch Zweifel in unserem eigenen Land: Europa ist ein Projekt, um das meine Generation weiter kämpfen muss.