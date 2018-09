Nun hat sich eine Künstlerin zu Wort gemeldet, die es ebenfalls gewöhnt ist, vor so vielen Menschen zu spielen – die ansonsten aber eher selten politisch Stellung bezieht: Helene Fischer.

Vor ihrem Konzert in Berlin meldete sich die Schlager-Pop-Königin in einem Instagram-Post zu Wort. Dabei verwendete sie die Hashtags #wirsindmehr und #wirbrechendasschweigen und schrieb dazu:

Helene Fischer via Instagram

"Wir können und dürfen nicht ausblenden, was zur Zeit in unserem Land passiert, doch wir können zum Glück auch sehen wie groß der Zusammenhalt gleichzeitig ist - das sollte uns stolz machen."

A post shared by Helene Fischer (@helenefischer) on Sep 4, 2018 at 4:55am PDT