Es gibt zwei Momente im Jahr, in denen sich die ganze Welt um Heidi Klum zu drehen scheint: Im Frühjahr meldet sich das deutsche Model zur nächsten Staffel "Germanys Next Topmodel" zurück. Und für alle, die dann noch nicht genug "Heidi" intus haben, schmeißt die 45-jährige jedes Jahr am 31. Oktober eine spektakuläre Hollywood-Halloween-Party.