Grün

Kann Mode die Welt verbessern? Dieses deutsche Label sagt: JA!

Bei "Kuniri" machen geflüchtete Schneiderinnen und Schneider Mode.

Die Modewelt hat ein Problem: Fast Fashion wird unter schlechten Arbeitsbedingungen produziert und Menschen werden dafür ausgebeutet. Ändern könnten das junge Designer, denen Nachhaltigkeit und faire Produktion wichtig sind. Aber die Modewelt ist hart. Aufstrebende Designer können sich in der Branche nur mühsam durchsetzten.



Zwei Frauen aus München haben es trotzdem geschafft: Sie machen vieles anders und sind trotzdem erfolgreich. Dabei kommen Viola Zimmer und Eva Schatz gar nicht aus der Modewelt – die eine ist Ethnologin, die andere Journalistin.



Das Besondere: Die Kleidung für ihr Label "Kuniri" entwerfen geflüchtete Designer und Designerinnen.

"Kuniri" beschäftigt vor allem Menschen, die schon in ihren Herkunftsländern als Schneiderinnen oder Designer gearbeitet haben, denen der Berufseinstieg in Deutschland aber schwerfällt. An "Kuniri"-Akademien in München und Berlin besuchen die Geflüchteten einen Kurs und entwerfen danach Kleidung für das Label.



Gerade hat "Kuniri" seine erste Kollektion herausgebracht – und war damit sogar auf die Berliner Fashionweek eingeladen, als Gast der grünen Modewoche. Der Stil ist speziell: Bunte Muster treffen auf zurückhaltende Schnitte, aufwendige Details auf schlichte Formen.

bento hat mit Gründerin Eva Schatz über das Projekt gesprochen: