Eine britische Immobilienfirma vermietet jetzt Wohnungen im "Royal Connaught Park"-Anwesen – einem der Orte, die in den "Harry Potter"-Filme Hogwarts waren.

Das Gelände war früher die Royal Masonic School for Boys, eine Privatschule. Es liegt in Hertfordshire, nordwestlich von London. Nach dem Aus für die Schule blieb es lange ungenutzt, nun wurde es aufwendig renoviert und in eine Wohnanlage verwandelt.

In den alten Schulmauern wurden Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen eingezogen, schreibt die Seite "rightmove" in ihrer Immobilienanzeige. Außerdem gibt es einen Pool, Tennisplätze, einen Sportraum und einen Concierge. Und eben diese eine ganz besondere Halle, die man nun für Feiern und Hochzeiten mieten kann: Hogwarts' Speisesaal.