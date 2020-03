Finanzminister Lew begründete die Entscheidung folgendermaßen:

The decision to put Harriet Tubman on the new $20 was driven by thousands of responses we received from Americans young and old. I have been particularly struck by the many comments and reactions from children for whom Harriet Tubman is not just a historical figure, but a role model for leadership and participation in our democracy.

Das Finanzministerium hatte die Bevölkerung befragt, welche Frau auf die Banknoten gedruckt werden soll; ursprünglich ging es dabei um den Zehn-Dollar-Schein. Mehr als eine Million Menschen antworteten, mehrere hundert Namen wurden vorgeschlagen, darunter die frühere First Lady Eleanor Roosevelt oder die schwarze Bürgerrechtlerin Rosa Parks.