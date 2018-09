Erst vergangene Woche wurde Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär im Innenministerium befördert. Kurz darauf forderte SPD-Chefin Andrea Nahles in einem Brief an Horst Seehofer und Angela Merkel, erneut über die geplante Beförderung zu verhandeln (bento). Am Sonntag folgte ein Spitzentreffen der Koalition.