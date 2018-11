Nach einer Rede von Maaßen vor anderen Geheimdienstlern aus ganz Europa brachen auch Seehofer und die Große Koalition nun endgültig mit Maaßen. In der Rede bekräftigte er seine Vorwürfe gegenüber den Medien und witterte eine Verschwörung "linksradikaler Kräfte in der SPD" gegen ihn. Maaßen erklärte auch, dass er sich einen Wechsel in die Politik vorstellen könne.

