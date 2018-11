Dass hier Kontrollen stattfinden, weiß eigentlich fast jede Hamburgerin und jeder Hamburger. Die Polizei richtete 2016 Schwerpunktkontrollen ein, mit gelber Weste stehen die Beamten seitdem dort. Mehr als 65.000 Menschen wurden bereits angehalten und durchsucht.

Kann man ja mal vergessen, oder?

Wir wissen nicht, ober der 47-Jährige Polizeiausbilder das lediglich vergessen hatte oder aus irgendwelchen anderen Gründen unzurechnungsfähig war, als er am Mittwochmorgen zur Treppe an der Hafenstraße ging. Der Hauptkommissar besorgte sich an diesem Morgen offenbar vier Beutel Marihuana. Zivilfahnder beobachteten ihn beim Kauf der Droge, so berichtet es das Hamburger Abendblatt. Kurz verfolgten sie ihn noch, dann griffen sie zu – und erkannten ihn wieder.