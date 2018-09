Was war passiert?

Einer zivilen Polizeistreifen fiel ein Auto auf, das ihnen auf der Brücke rückwärts entgegen fuhr (SPIEGEL ONLINE). Die Beamten stoppten die Niederländerin, die laut Polizei völlig aufgelöst in ihrem Wagen saß. Sie konnte auf englisch glaubhaft versichern, sie leide unter panischer Höhenangst und könne ihre Fahrt nicht fortsetzen. Ihre Tochter sei zudem zu jung, um das Steuer zu übernehmen. Wie weit die Frau rückwärts gefahren war, ist unbekannt. Die Polizei hielt sie an der Auffahrt zur A7 an.