United against Racism – "Gemeinsam gegen Rassismus". Unter diesem Motto gehen am Samstag Tausende Menschen in Hamburg auf die Straßen.

Zur Demonstration aufgerufen hatte ein Bündnis von mehr als 450 Gruppen, darunter Initiativen wie "Sea-Watch" oder "Laut gegen Nazis". Die Demonstrierenden fordern unter anderem, dass Hamburg zu einem sicheren Hafen für geflüchtete und gerettete Menschen erklärt wird.