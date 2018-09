Der Energiekonzern RWE hält weiter an seinen Plänen fest und will den Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen roden – trotz eines Todesfalls. Am Mittwoch war dort ein 27 Jahre alter Reporter aus Leverkusen gestorben, nachdem er von einer Hängebrücke zwischen zwei Baumhäusern gestürzt war.