Im Hambacher Forst geht die Räumung weiter, die nach dem Tod eines Journalisten ausgesetzt worden war.

Im Laufe des Wochenendes hatten die Aktivistinnen und Aktivisten laut Innenministerium in Nordrhein-Westfalen neue Barrikaden errichtet. Am Montag blockierten sie außerdem eine Kohlebahn im Tagebau Hambach und unterbrachen damit die Kohle-Zufuhr in zwei nahegelegene Kraftwerke. (Merkur)