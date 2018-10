Today

Wuff, wuff! In London demonstrieren Hunderte Hunde gegen den Brexit

Vier Fragen, vier Antworten

Stellt euch mal vor: Aufgebrachte Hunde treffen sich zu einer eilig einberufenen Hunde-Konferenz, dann bellen sie eine Runde, bis sie sich auf einen Plan geeinigt haben, dann geht es los, in die große Stadt, Hunderte Bellos gegen den Brexit...

Ungefähr so ist das gerade in London passiert.



Gegen den Brexit gab es dort bereits einige Demos, unermüdlich gingen in den vergangenen Monaten Zehntausende auf die Straßen, um sich für einen Verbleib des Landes in der Europäischen Union stark zu machen.