Worum geht es genau?

Meyn, 27 †, studierte an der Kunsthochschule für Medien in Köln und dokumentierte die Räumarbeiten der Baubehörden und der Polizei. Dabei stürzte er von einer Hängebrücke zwischen den Baumhäusern und erlag später seinen Verletzungen. (bento)

Die Familie des Studenten kritisiert das Verhalten von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Innenminister Herbert Reul (CDU) nach dem Tod. In einem offenen Brief wenden sie sich an die Regierung. Sie habe pietätlos gehandelt und gelogen.