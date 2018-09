Streaming

Der erste Trailer zu "X-Men: Dark Phoenix" ist da: Was passiert mit Jean Grey?

Hier geht's zum Trailer!

Darauf haben Marvel-Fans gewartet: Der erste Trailer zu "X-Men: Dark Phoenix" ist raus. In dem neuen, düsteren X-Men-Film geht es darum, wie Jean Grey (Sophie Turner) ihre böse Seite entdeckt und bekämpft.

Was erwartet mich in "X-Men: Dark Phoenix"?

Wer die älteren X-Men-Filme mit Patrick Stewart und Ian McKellen in guter Erinnerung hat, dem kommt diese Handlung vielleicht bekannt vor: In "X-Men: Der letzte Widerstand" wurde schon einmal gezeigt, wie Jean Grey zur Dark Phoenix wird. Allerdings kam das bei den Comic-Fans nicht so gut an.

Jetzt starten die Macher einen neuen Versuch – mit der neuen X-Men-Generation.

Die Handlung:

Jean Grey ist ein Mitglied der X-Men. Sie ist ein sehr mächtiger Mutant, hat telekinetische und auch telepathische Kräfte – unter anderem.

ist ein Mitglied der X-Men. Sie ist ein sehr mächtiger Mutant, hat telekinetische und auch telepathische Kräfte – unter anderem. Der Film "X-Men: Dark Phoenix" wird die Geschichte erzählen, wie Jean immer mächtiger wird und den Wandel von "Phoenix" zur gefährlichen "Dark Phoenix" macht. (IMDb)



Hier kannst du dir den vollständigen Trailer zu "X-Men: Dark Phoenix" ansehen: