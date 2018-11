Was sind Ursachen für die Gewalt?

Julia Reinhardt arbeitet in der Bewährungshilfe und mit Tätern zusammen. Sie erklärte der Deutschen Presse-Agentur, dass viele der Männer von den eigenen Eltern lernten, wie man mit Partnerinnen und Partnern umgeht.

Viele seien Männer, die glauben, ihre Frau kontrollieren zu können. Sie hielten an alten Rollenmustern fest: Der Mann dominiere, diktiere, die Frau befolge. Sie handelten systematisch, demütigten ihre Partnerinnen über Jahre, um sie klein und gefügig zu halten.

Doch auch in scheinbar gleichberechtigten Partnerschaften herrsche Gewalt, besonders in Situationen, die der Täter als Krise empfindee: Trennungen, Scheidungen, ein neuer Partner – auch wenn er selbst es war, der Schluss machte und die Frau verließe. So erklärt es Reinhardt.



Man spreche von "finaler Bankrottsituation des Täters", sagt Reinhardt. Eine Übersprungshandlung, ein emotionaler Ausnahmezustand. Zufällig passiere so etwas aber nie, betont die Expertin. "Die Entscheidung zur Gewalt wird gefällt."