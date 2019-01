3 Es kann uns alle treffen

Die Regierung freut sich, dass ihre Netze sicher sind. Aber was ist mit unseren privaten E-Mails und Daten, wer kümmert sich darum? Tatsächlich werden wir damit weitgehend alleingelassen.

Auf einige Menschen haben es politisch motivierte Hacker abgesehen, auf andere Menschen kriminelle Ex-Freunde. So ziemlich alle sind davon betroffen, dass Diebe auf der Suche nach verwertbaren Daten alles knacken und öffnen, was ihnen in die Quere kommt. Wir können alle Ziel von Phishing sein.