Warum klagen die drei Parteien jetzt?

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die FDP will das Gesetz zu Fall bringen, da es zu einseitig ist. Laut Christian Lindner stellt das Gesetz "kein Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit" dar. Zudem dürfe es in Deutschland keine "Geheimpolizei geben", genau das wolle das Gesetz in Bayern aber bewirken, so Lindner. Außerdem kritisiert er die unbegrenzte Haft, die bei Gefährdern verhängt werden kann.

Für Dietmar Bartsch von den Grünen ist der Kampf gegen das Gesetz sogar eine "Auseinandersetzung zwischen einem Rechtsstaat und einem Willkürstaat." Die Polizei erhalte eine Kontrollkompetenz, die es aus guten Gründen seit 1945 nicht mehr gebe, so Bartsch.

Göring-Eckardt erinnert das Gesetz an die Befugnisse der Polizei und Staatssicherheit in der DDR, so die Grünen-Fraktionschefin. Die drei Parteien hätten sich zu einer "Allianz für den Rechtsstaat" zusammengeschlossen, beschrieb Göring-Eckardt die Zusammenarbeit.