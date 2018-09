"Wir geben jungen Menschen die Möglichkeit in die Hauptrolle zu schlüpfen, das Spiel ist sehr interaktiv. Man muss Entscheidungen treffen, die Konsequenzen nach sich ziehen", erklärt Dr. Gill Kirkup, aus dem Forscherteam.

Wer bezahlt das Spiel?

Für die Schulen fallen keine Kosten an. Das Spiel wurde durch Steuergelder finanziert. Dies ist ein großer Kritikpunkt von Menschen, die die Idee nicht gut finden. "Der britische Staat sollte nicht Geld in ein Videospiel mit fraglicher Wirkung pumpen, so lange wir noch jedes Jahr Schulden machen", kommentierte James Price, Kampagnenmanager der "Tax Payer's Alliance", die sich für eine niedrige Steuergesellschaft einsetzt.