2 Die CSU fängt sich nach der Bayernwahl wieder.

Nach der Affäre um Hans-Georg Maaßen scheint klar, dass Horst Seehofer bis zur Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober auf jeden Fall Bundesinnenminister bleibt, obwohl er sich immer wieder gegen die Kanzlerin stellt. Doch nach der Wahl könnte sich das ändern.

Die CSU steht vor einem Desaster in Bayern. Bei der letzten Wahl vor fünf Jahren hatte sie noch 47,7 Prozent geholt, das reichte zur Alleinherrschaft. In der jüngsten Umfrage steht die Partei aber nur noch bei 35 Prozent, das Lager links der CSU gewinnt offenbar an Stimmen.

Nach einem wahrscheinlichen Machtverlust der CSU könnte die Partei Seehofer zum Bauernopfer machen. Irgendwer muss ja Schuld sein. Verliert er seinen Posten in der CSU, könnte auch Seehofers Platz in der Bundesregierung in der Gefahr sein. In Berlin wird spekuliert, dass Seehofer nach der Bayernwahl gehen muss. Martin Schulz sprach im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" bereits von einem "neuen Innenminister" nach der Wahl.