Haha

Die ultimative Chronik eines Elternbesuchs

Jeder Elternbesuch ist doch irgendwie gleich. Exzessives Aufräumen und Putzen der Wohnung. Zeigen, dass man im Leben zurechtkommt. Und am besten auch, dass man genau weiß, was man in Zukunft will. Das hier ist die Chronik eines Elternbesuchs – die jeder versteht, der Eltern hat.

Samstag, 8.22 Uhr

Du wachst auf, weil dein Mitbewohner schon wieder die Wohnungstür zugeknallt hat. Gerade willst du dich noch einmal umdrehen, als dir einfällt, dass deine Eltern heute kommen.

Für einen Moment willst du dir beweisen, dass du dein Leben im Griff hast. Du überlegst, schon mal aufzustehen, um dich und die Wohnung auf den Besuch vorzubereiten.

Dann stellst du den Wecker auf halb zehn, in der Überzeugung, das ganze Aufräum-Pensum schon irgendwie zu schaffen, und schläfst wieder ein.

Samstag, 10.41 Uhr

Du hast verschlafen.

Ok, aber Kaffee muss sein. Du gehst in die Küche und wagst einen Blick in die Spüle ­– zwei Pfannen, ein Topf und ein paar Gläser stapeln sich darin. Alles mit der Ruhe, du hast noch eeeeeewig Zeit. Erst mal Kaffee.



Samstag, 13.45 Uhr

Langsam gerätst du in Panik. Deiner Mitbewohnerin ist offenbar Duschgel im Badezimmer ausgelaufen. Der Boden klebt und riecht nach Vanille.

In Rekordgeschwindigkeit saugst du dein Zimmer, Flur und Küche, putzt das Bad und spülst Geschirr. Beim Bäcker gegenüber kaufst du Kekse. Eigentlich wolltest du etwas backen, aber die Idee hast du schon vor über einer Stunde verworfen.

Zu Hause legst du alles auf den schönsten Teller, den ihr habt. Dein Mitbewohner kommt nach Hause, setzt sich mit einem Döner in die Küche und schaut dir beim Putzen zu. Klassiker.