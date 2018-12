Nun bekommt Eidinger Hilfe aus dem Bundestag: Der Linken-Abgeordnete Gregor Gysi will ihn in die "Bravo" bringen. Und hat extra einen Brief geschrieben.

Und das kam so: Gysi und Eidinger hatten sich Anfang Dezember bei einem Interview in Berlin getroffen. Beide nahmen an der Reihe "Miss-Verstehen Sie mich richtig" teil. Dort sagte Eidinger, dass er gerne mal auf einem Poster in der "Bravo" wäre – aber wohl nicht ganz dem Zielpublikum entspräche.

Gysi sicherte ihm daraufhin seine Unterstützung zu, wie sein Büro am Donnerstag bento bestätigte. Das "Bravo"-Poster sei nun mal ein "Kindheitstraum" von Herrn Eidinger. Weil Gysi nicht gewusst habe, wie er die Redaktion überzeugen könne, habe er der "Bravo"-Redaktion einfach einen Brief geschrieben.