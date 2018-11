Halt, Stop: Was ist bei Google genau passiert?

Eigentlich ist Google so ein Unternhemen, von dem man immer denkt, dass es extrem fortschrittliche Einstellungen zu seinen Mitarbeitern hat. Flexible Arbeitszeiten, Kicker, Videospielkonsolen und Boulderwände im Büro, die Google-Zentrale bei San Francisco ist ein richtiger Campus mit Ärzten, Friseuren und allem drum und dran (Manager Magazin).

Doch hinter den Kulissen läuft wohl trotzdem nicht alles rund. Es kam raus: Google hat in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter wegen sexueller Belästigung gefeuert. Bei 13 von ihnen habe es sich um Führungskräfte gehandelt, teilte das Unternehmen in einem Rundschreiben an die Belegschaft mit.

Dass das Unternehmen gegen diejenigen vorgegangen ist, klingt an sich gut. Doch die "New York Times" berichtet, Google habe mehreren dieser ranghohen Managern trotz der bestehenden Vorwürfe Millionen-Abfindungen gezahlt. (bento)