Ein jäher Rückschlag für Berlins einstiges Hype-Start-Up: Verkaterte Studenten müssen sich ihre Aspirintabletten am Samstagmorgen wohl wieder selber holen, Go Butlers SMS-Schreiber einen neuen Job suchen.

Vor nicht mal einem Jahr starteten Go Butler und Konkurrent "Sixtyone Minutes" mit dem ultimativen Gemütlichkeitsversprechen an seine Nutzer: Um eine Pizza oder einen Blumenstrauß geliefert zu bekommen, reichen ein, zwei SMS an den Service. Ein Go-Butler-Mitarbeiter sucht ein Angebot, etwa in der Lieferheld-App, und schickt den Vorschlag an den Nutzer zurück.



Kostenlos ist der Dienst für den Nutzer auch noch, Go Butler verdient nur an Provisionen. So wie die Essenslieferplattform Lieferheld an Restaurants verdient, lebt Go Butler von Lieferheld und ähnlichen Plattformen.



Go Butler avancierte so zum heißesten Start-Up des Jahres 2015. Nicht nur wegen seines prominenten Mitgründers, dem TV-Entertainer Joko Winterscheidt, der selten eine Gelegenheit ausließ, öffentlich für den Dienst zu trommeln.