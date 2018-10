Streaming

"Einfach zu haben" noch nicht geguckt? Dann schnell ab zu Netflix

Besser war Emma Stone nie!

Unter dem Motto "Back to School" schickt uns Netflix in dieser Woche zurück auf die Schulbank.

Dabei bekommen wir von der Highschool-Komödie "Einfach zu haben" Nachhilfe in Sachen Imagepflege und der Action-Film "21" zeigt uns, was man außerhalb des Klassenzimmer mit Mathematik so alles anstellen kann. Der Animationsfilm "Die Peanuts – Der Film" nimmt uns mit in die quirliges Welt des frechen Hundes Snoopy und in der neuen Serie "Elite" geht es um die gefährlichen Machtspiele von Schülern einer Privatschule. Außerdem kommt das bildgewaltige und bissige Abenteuer "Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger" ins Programm.